https://news.day.az/society/1554004.html Пожар в Баку - есть погибшие
Пожар в Баку - есть погибшие
В Баку в одном из цехов произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара, произошедшего около 5 часов в цехе по изготовлению столов и стульев в массиве "Совхоз Сюдчюлюк" поселка Бина Сураханского района Баку погибли 2 человека, личности которых пока не установлены.
Пожар потушен, площадь возгорания составила 44 кв. м цеха общей площадью 370 кв. м., остальная часть была защищена от огня.
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