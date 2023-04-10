Пожар в Баку

В Баку в одном из цехов произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара, произошедшего около 5 часов в цехе по изготовлению столов и стульев в массиве "Совхоз Сюдчюлюк" поселка Бина Сураханского района Баку погибли 2 человека, личности которых пока не установлены.

Пожар потушен, площадь возгорания составила 44 кв. м цеха общей площадью 370 кв. м., остальная часть была защищена от огня.