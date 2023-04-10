В Баку пропала 18-летняя девушка.

Об этом Day.Az сообщили в МВД, 18-летняя жительница поселка Бина Хазарского района Шафа Искендерли 4 апреля ушла из дома и не вернулась. Ее родители сообщили об этом в третье отделение полиции Хазарского РУП.

Девушка была одета в черную куртку, брюки и рубашку.

Те, кто владеет информацией о местонахождении Шафы Искендерли, которую вы видите на фото, могут обратиться в Службу "102" МВД, а также в 3-е отделение полиции Хазарского РУП по тел: 012-590-72-03, 012-456-03-02, 055-751-59-82, 055-215-21-20, 050-257-55-55.