Мое самочувствие значительно улучшилось, поэтому я надеюсь выписаться из больницы через несколько дней и продолжить лечение дома.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем facebook написал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется