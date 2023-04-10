https://news.day.az/society/1554140.html Мое самочувствие значительно улучшилось - Фазиль Мустафа
Мое самочувствие значительно улучшилось - Фазиль Мустафа
Мое самочувствие значительно улучшилось, поэтому я надеюсь выписаться из больницы через несколько дней и продолжить лечение дома.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем facebook написал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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