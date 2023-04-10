https://news.day.az/society/1554150.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 670 человек вылечились, 10 197 человек скончались, число активных больных - 500.
За прошедшие сутки проведено 612 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 569 059 тестов.
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