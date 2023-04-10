В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 670 человек вылечились, 10 197 человек скончались, число активных больных - 500.

За прошедшие сутки проведено 612 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 569 059 тестов.