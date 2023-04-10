Задержаны наркокурьеры, работающие на граждан Ирана

Сотрудниками Управления полиции Насиминского района Баку за сбыт наркотиков и незаконное хранение оружия задержаны 6 человек.

Как сообщили Day.Az в понедельник в управлении, у задержанных Эльшана Гусейнова, Натига Гасымова, Талеха Фарзиева, Вагифа Алиева и Сархана Агаева были обнаружены около 1 килограмма героина и метамфетамина. Согласно показаниям этих лиц, они приобрели наркотики с целью продажи через интернет у граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях, и тем самым были привлечены к наркокурьерству.

В результате другой операции, проведенной сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан и передан следствию житель столицы Адиль Мусаев, незаконно хранивший огнестрельное оружие. При осмотре у него были обнаружены 1 пистолет марки "Макаров", 1 обойма и 8 патронов. Адиль Мусаев в своих показаниях сказал, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие и хранил с целью продажи.

В отношении указанных фактов в Управлении полиции Насиминского района продолжается расследование.