На этой дороге Баку ограничат движение транспорта

Сегодня ночью с 02:00 до 04:00 на восьмом км автодороги Мардакян-Загульба будет поэтапно ограничено движение автотранспорта.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение движения связано с установкой на этом участке дороги платформы для строящегося надземного пешеходного перехода.