https://news.day.az/society/1554215.html На этой дороге Баку ограничат движение транспорта
На этой дороге Баку ограничат движение транспорта
Сегодня ночью с 02:00 до 04:00 на восьмом км автодороги Мардакян-Загульба будет поэтапно ограничено движение автотранспорта.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, ограничение движения связано с установкой на этом участке дороги платформы для строящегося надземного пешеходного перехода.
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