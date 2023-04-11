На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
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