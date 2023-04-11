Взрыв в доме в Баку

Сегодня утром на горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в многоэтажном здании на улице Г.Алиева в Насиминском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы.

При оценке обстановки на месте происшествия было установлено, что в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома общей площадью 40 кв.м в результате утечки бытового газа произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

От воздействия взрывной волны была выбита оконная рама. В результате происшествия пострадал находившийся в квартире человек. Он был госпитализирован с различными травмами. Силами МЧС на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

По данному факту проводится расследование.