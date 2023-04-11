В каких случаях могут отключить свет абоненту в Азербайджане?

В Азербайджане обстоятельства, при которых прекращается подача электроэнергии потребителю оператором передающей или распределительной системы, определяются новым законопроектом, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, согласно новому законопроекту "Об электроэнергетике", подача электроэнергии может быть приостановлена в следующих случаях:

- при наличии соответствующего письменного обращения потребителя (с указанием причины и срока прекращения подачи электроэнергии);

- в случае неуплаты потребителем в срок, установленный органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, после представления (направления) потребителю счета на электроэнергию на основе показаний счетчика и в случае неуплаты потребителем в полном объеме в срок, предусмотренный договором техобслуживания электрической энергии, по инициативе поставщика;

- если при смене поставщика не был заключен соответствующий договор с новым поставщиком;

- в случае ремонтно-профилактических и аварийных работ, в том числе при устранении утечки газа, по инициативе оператора передающей или распределительной системы;

- по решению суда;

- при проведении специальной операции против религиозного экстремизма, на основании предписания органа, проводящего специальную операцию против религиозного экстремизма в зоне проведения данной операции.

При проведении ремонтно-профилактических работ запрещается прекращение подачи электроэнергии без направления письменного предупреждения.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.