https://news.day.az/society/1554437.html Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчывана
Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчывана
Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".
Согласно изменениям, Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть реорганизована с изменением порядка ее подчинения.
Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.
После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.
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