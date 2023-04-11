https://news.day.az/society/1554442.html Коллегия адвокатов обратилась к правительству Азербайджана
Коллегия адвокатов обратилась к правительству Азербайджана
Коллегия адвокатов обратилась к правительству для создания адвокатских бюро на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.
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