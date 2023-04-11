За 30 лет оккупации Армения совершила в Карабахе тотальный экоцид

За 30 лет оккупации Армения совершила в Карабахе многочисленные акты вандализма и тотальный экоцид.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что за время оккупации были разрушены девять городов Азербайджана, уничтожено более 50 тысяч гектаров лесного фонда и совершен тотальный экоцид.

"Нам придется долгие годы восстанавливать этот ущерб, нанесенный нашей природе. И в этом направлении идет целенаправленная работа. Сегодня мы провели общее мероприятие по посадке деревьев и озеленению рядом с Агдамским промышленным парком. На территории, занимающей один гектар, было высажено 500 хвойных деревьев".

Отметим, что согласно "Плану мероприятий по объявлению 2023 года "Годом Гейдара Алиева в Азербайджанской Республике", утвержденному распоряжением Президента Азербайджана от 29 сентября 2022 года, при участии Агентства Азербайджана по разминированию, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Государственного агентства по туризму и волонтеров в Агдамском районе была проведена акция по посадке деревьев.