Готовятся предложения по внесению поправок в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

По его словам, пробелы в законе в настоящее время анализируются.

"Коллегия адвокатов подготавливает предложения по этому поводу и ведутся обсуждения поправок в закон", - сказал он.