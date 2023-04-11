https://news.day.az/society/1554463.html Готовятся предложения по внесению поправок в закон Об адвокатах и адвокатской деятельности - Анар Багиров
Готовятся предложения по внесению поправок в закон Об адвокатах и адвокатской деятельности - Анар Багиров
Готовятся предложения по внесению поправок в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
По его словам, пробелы в законе в настоящее время анализируются.
"Коллегия адвокатов подготавливает предложения по этому поводу и ведутся обсуждения поправок в закон", - сказал он.
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