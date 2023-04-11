Крупная кража в Баку

В одном из столичных домов совершена кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 7 апреля в полицию поступила информация о совершении кражи в одном из домов в поселке Бина.

Сотрудниками 3-го отдела полиции Хазарского РУП было проведено соответствующее расследование и установлено, что из складского помещения во дворе дома были похищены предметы домашнего обихода общей стоимостью более 32 тыс. манатов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан подозреваемый в краже житель Агдашского района, ранее судимый Эльмин Мамедов.

По факу ведется следствие.