https://news.day.az/society/1554478.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В одном из столичных домов совершена кража.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 7 апреля в полицию поступила информация о совершении кражи в одном из домов в поселке Бина.
Сотрудниками 3-го отдела полиции Хазарского РУП было проведено соответствующее расследование и установлено, что из складского помещения во дворе дома были похищены предметы домашнего обихода общей стоимостью более 32 тыс. манатов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан подозреваемый в краже житель Агдашского района, ранее судимый Эльмин Мамедов.
По факу ведется следствие.
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