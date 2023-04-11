Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление опустится с 756 мм рт.ст. до 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные осадки местами интенсивные, грозы, град, в горных районах возможен снег. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. В отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10 ° тепла.