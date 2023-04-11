Заместитель полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Ахмед оглу Сейидахмедли заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, до этого назначения он работал первым заместителем начальника Главного управления локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана. Ранее он занимал должность заместителя начальника данного управления.

В последующие годы Самир Сейидахмедли занимал различные должности в налоговой системе, руководил Управлением государственной регистрации юридических лиц департамента национальных доходов при Министерстве налогов Азербайджана.

В сентябре прошлого года был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления локальных доходов города Баку.