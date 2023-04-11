https://news.day.az/society/1554560.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом, 85 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлен 1 новый случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 755 человек вылечились, 10 198 скончались, число активных больных - 470.
За прошедшие сутки проведено 1 463 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 570 522 теста.
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