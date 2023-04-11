https://news.day.az/society/1554566.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лерике зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az во вторник в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение было зафиксировано в 16:17 по местному времени, в 16 км к западу от станции Лянкяран в Лерикском районе.
Сила подземных толчков, произошедших на глубине 17 километров, составила 3,1 балла.
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