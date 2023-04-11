Европейская Азербайджанская Школа отметила Международный день детской книги

Студенты начальной школы Европейской Азербайджанской Школы недавно отпраздновали Международный день детской книги на специальном мероприятии, которое прошло в академии парка Либрафф. Мероприятие было организовано при поддержке сети магазинов Либрафф и включало выступление известного детского писателя Муршуда Исмаилзаде.

Международный день детской книги был учрежден в 1967 году Международным советом по детской книге в честь дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, который считается одним из пионеров в области детской литературы. День отмечается каждый год 2 апреля с целью пропаганды важности книг в интеллектуальном развитии детей и поощрения любви к чтению.

На мероприятии М. Исмаилзаде говорил о бесценной роли книг и чтения в формировании мировоззрения детей и расширении их кругозора. Он также рассказал о своем творчестве и поделился деталями о своих книгах и их тематике.

Ученики начальной школы активно участвовали в вопросах и ответах, задавая автору вопросы и находя ответы на них. Выступление М. Исмаилзаде и его общение с учениками оставили глубокое впечатление и помогли стимулировать их логическое мышление и воображение.

К концу мероприятия Исмаилзаде подписал книги детей и написал пожелания им. Он подчеркнул важность таких встреч в формировании умов учеников и выразил надежду на то, что мероприятие станет источником вдохновения в развитии любви к обучению у молодых учеников.

Мероприятие было частью непрерывной работы Европейской Азербайджанской Школы по обеспечению значимого и интересного обучения своих учеников. Через подобные мероприятия школа стремится вдохновлять молодых учащихся и помогать им исследовать свои интересы, а также развивать пожизненную любовь к чтению и обучению.