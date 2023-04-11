Одной из улиц в Ичеришехер в Баку присвоено имя шехида Отечественной войны Азербайджана
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Сегодня в Ичеришехер состоялась церемония, посвященная присвоению одной из улиц имени шехида Отечественной войны Фарида Алиева, передает Day.Az.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется