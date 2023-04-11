https://news.day.az/society/1554606.html Одной из улиц в Ичеришехер в Баку присвоено имя шехида Отечественной войны Азербайджана - ФОТО
Одной из улиц в Ичеришехер в Баку присвоено имя шехида Отечественной войны Азербайджана - ФОТО
Сегодня в Ичеришехер состоялась церемония, посвященная присвоению одной из улиц имени шехида Отечественной войны Фарида Алиева, передает Day.Az.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре