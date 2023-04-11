По инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке ЗАО «AzerGold» в Гяндже сдан в эксплуатацию Центр аутизма

11 апреля в рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась официальная церемония открытия Гянджинского центра аутизма, созданного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) "AzerGold" и организации Общественного объединения "Birgə və Sağlam", сообщает во вторник Day.Az.

В мероприятии, организованном в рамках Всемирного месяца распространения информации об аутизме, приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов, глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов, заместитель председателя Правления ЗАО "AzerGold" Хайям Фарзалиев, завотделом Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев, заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, заместитель председателя Правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Парвиз Сафаров, директор Гянджа-Дашкесанского регионального Управления образования Министерства науки и образования Анар Гадималиев, председатель Общественного объединения "Birgə və Sağlam" Айтен Эйналова, председатель родительского Консультативного совета по аутизму Натаван Мамедова, генконсул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп, координатор Фонда аутизма SOBE Турции Зейнеп Такы Капыташ, посол аутизма, народная артистка Тунзаля Агаева и другие представители общественности.

Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти Гянджи Н.Байрамов отметил, что проект имеет важное значение с точки зрения пропаганды богатого духовного наследия Общенационального лидера Гейдара Алиева, поддержки последовательной и целенаправленной политики, проводимой Азербайджанским государством в отношении развития детей и молодежи, а также всесторонней заботы о социально уязвимых категориях граждан в регионе.

Замминистра экономики С.Алекберов сказал, что Гянджинский центр аутизма, созданный с целью внесения вклада в социально ориентированную государственную политику, основанную великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжающуюся Президентом Ильхамом Алиевым, является благородной инициативой, которая служит личностному развитию детей и подростков с расстройствами аутистического спектра в городе Гяндже и ближайших регионах.

Заместитель председателя правления ЗАО "AzerGold" Хайям Фарзалиев отметил, что государственная политика в отношении детей и молодежи, как и во всех других сферах, успешно продолжается под руководством достойного преемника Общенационального лидера, Президента Ильхама Алиева, а наибольшую поддержку этой политике оказывает Фонд Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Он подчеркнул, что сегодня Мехрибан Алиева реализует важные проекты, связанные с развитием, образованием, будущим молодежи, уделяет пристальное внимание детям, нуждающимся в особой заботе, принимает серьезные и неотложные меры по защите их от болезней, восстановлению здоровья. Отметив, что инициатива создания Центра аутизма в Гяндже принадлежит Фонду Гейдара Алиева, Х.Фарзалиев добавил, что основной целью проекта является выявление детей с расстройствами аутистического спектра, изучение особенностей проявления у них этих расстройств, организация психодиагностической и психокоррекционной работы для достижения положительных изменений.

Завотделом Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев сказал, что проводимые Фондом под руководством уважаемой Мехрибан Алиевой мероприятия по развитию детей, подростков и молодежи способствуют воспитанию физически и морально здорового нового поколения, полезных обществу граждан, преданных своей Родине. Он отметил, что среди реализуемых с этой целью проектов приоритетным является поддержка индивидуального развития людей с аутизмом. Дж.Алиев добавил, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева уже сдан в эксплуатацию второй по счету Центр аутизма, и в последующие годы деятельность в этом направлении будет поддерживаться.

Председатель Общественного объединения "Birgə və Sağlam" Айтен Эйналова, подробно проинформировав о проекте, подчеркнула, что наряду с городом Гянджа, в Дашкесанском, Гейгельском, Геранбойском, Шамкирском, Товузском районах в рамках проекта, охватывающего лиц с расстройствами аутистического спектра и их семьи, выявлены дети, отнесенные к группе риска и нуждающиеся в специальной образовательной поддержке. По ее словам, местные и международные специалисты начали проводить для указанных лиц тренинги. Она поблагодарила Фонд Гейдара Алиева и ЗАО "AzerGold" за поддержку в применении в регионе международного опыта в области аутизма.

На мероприятии также выступили заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, заместитель председателя Правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Парвиз Сафаров, координатор Фонда аутизма SOBE Турции З.T.Капыташ, народная артистка Т.Агаева, председатель родительского Консультативного совета по аутизму Н.Мамедова и другие. Они поделились своими мнениями о проекте, отметили, что осуществляемые в последнее время крупномасштабные мероприятия в области аутизма являются наглядным проявлением особого внимания и заботы, уделяемых этой сфере государственными и частными организациями в Азербайджане.

Затем гости ознакомились с процессом обучения и восстановления в Гянджинском центре аутизма, организованном на полностью бесплатной основе для детей в соответствии с их потребностями в дошкольном образовании, получении специализации, самоконтроле и приобретении навыков самостоятельного поведения. Церемония продолжилась выступлением посла аутизма, народной артистки Тунзали Агаевой и молодого пианиста с аутизмом Алисахиба Байрамова. Затем гости ознакомились с выставкой рисунков и поделок детей с аутизмом.

Отметим, что ЗАО "AzerGold", как ведущая государственная компания в горнодобывающей промышленности, не только вносит вклад в экономическое развитие нашей страны, но и постоянно ставит цели устойчивого развития в зонах своей ответственности. Реализуя многочисленные проекты по охране окружающей среды, образованию, здоровью и др. в регионах деятельности, Акционерное Общество вносит свой вклад в проводимую государством политику по укреплению благосостояния граждан.