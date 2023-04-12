На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;
3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
6. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Проспект Бабека, в сторону центра;
10. Проспект Зии Буньядова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону метро "20 Января";
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
12. Заторы наблюдаются от улицы Узеира Гаджибейли, моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг".
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