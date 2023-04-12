В Баку мотоцикл сбил женщину

В Хатаинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел у станции метро "Ази Асланов".

Асланова Егяна Идрис гызы 1962 года рождения была сбита мотоциклом при попытке перейти дорогу.

Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

По факту проводится расследование.