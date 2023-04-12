https://news.day.az/society/1554662.html В Баку мотоцикл сбил женщину
В Баку мотоцикл сбил женщину
В Хатаинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел у станции метро "Ази Асланов".
Асланова Егяна Идрис гызы 1962 года рождения была сбита мотоциклом при попытке перейти дорогу.
Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.
По факту проводится расследование.
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