https://news.day.az/society/1554717.html В Физули проходит заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства - ФОТО
В Физули проходит заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства - ФОТО
В Физули началось очередное заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства.
Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, заседание проходит в административном здании аэропорта Физули. Заседание проходит под председательством руководителя Рабочей группы по вопросам градостроительства, первого заместителя председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намига Гумматова, передает Day.Az.
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