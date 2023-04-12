В Физули проходит заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства

В Физули началось очередное заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, заседание проходит в административном здании аэропорта Физули. Заседание проходит под председательством руководителя Рабочей группы по вопросам градостроительства, первого заместителя председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намига Гумматова, передает Day.Az.

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