Общая протяженность дорожно-уличной сети Физули составит 87,5 км

Общая протяженность дорожно-уличной сети города Физули составит 87,5 километра.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства, функционирующей при межведомственном центре координационного штаба, состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули.

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