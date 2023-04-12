https://news.day.az/society/1554743.html Общая протяженность дорожно-уличной сети Физули составит 87,5 км – Намиг Гумматов
Общая протяженность дорожно-уличной сети Физули составит 87,5 км – Намиг Гумматов
Общая протяженность дорожно-уличной сети города Физули составит 87,5 километра.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства, функционирующей при межведомственном центре координационного штаба, состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули.
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