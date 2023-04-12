В Физули планируется проектирование еще семи сел

В Физули планируется проектирование еще 7 сел.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства, функционирующей при межведомственном центре координационного штаба, состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули.

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