Названы сроки переселения граждан в Физули

Согласно плану мероприятий Государственной программы по обеспечению возвращения населения и обеспечению его интеграции на территориях в Физулинском районе до 2026 года предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию в общей сложности 5678 объектов жилищного фонда - 3 352 частных дома и 2 326 квартир.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства, функционирующей при межведомственном центре Координационного штаба, состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули.

По его словам, всего в 2023 году будет построено 399 домов, в 2024 году - 447, в 2025 году - 2 317, в 2026 году - 2 515. В 846-квартирный жилой комплекс, построенный Государственным агентством жилищного строительства Азербайджанской Республики, в 2024 году будут переселены 2 904 человека.

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