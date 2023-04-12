К сведению желающих поступить в докторантуру

12 апреля в 12:00 начался прием документов в докторантуру.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Прием документов будет осуществляться посредством портала portal.edu.az и продолжится до 23:59 16 мая.

Желающие поступить в докторантуру вузов и научных учреждений, подключенных к "Централизованной информационной системе образования", могут подать документы через "Личный кабинет" на portal.edu.az.

После одобрения обращения учебным заведением кандидаты смогут принять участие в экзаменах по английскому языку.