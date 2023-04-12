https://news.day.az/society/1554760.html К сведению желающих поступить в докторантуру
К сведению желающих поступить в докторантуру
12 апреля в 12:00 начался прием документов в докторантуру.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.
Прием документов будет осуществляться посредством портала portal.edu.az и продолжится до 23:59 16 мая.
Желающие поступить в докторантуру вузов и научных учреждений, подключенных к "Централизованной информационной системе образования", могут подать документы через "Личный кабинет" на portal.edu.az.
После одобрения обращения учебным заведением кандидаты смогут принять участие в экзаменах по английскому языку.
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