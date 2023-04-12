Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, 11 апреля в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики на служебной территории пограничного отряда "Горадиз", была пресечена попытка ввоза контрабандным путем 24,5 кг наркотических средств и 2890 психотропных таблеток метадона М-40 из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики.

По факту оперативно-следственные мероприятия продолжаются.