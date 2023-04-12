Агентство Азербайджана по разминированию о разрыве мины в Лачине

Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о разрыве мины в Лачине.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство, 12 апреля на неразминированной территории в Лачинском районе произошел разрыв мины.

В результате инцидента, произошедшего в результате перехода на неразминированную территорию во время выпаса скота, пострадал мирный житель.

Отметим, что, как сообщалось ранее, сегодня в селе Сус Лачинского района на противопехотной мине подорвался 1 человек. Рамиль Азизов, 2001 года рождения, получил травму ноги. Он был доставлен в больницу сотрудниками полиции, несущими службу в этом районе.

По факту проводится расследование.