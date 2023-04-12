Агентство Азербайджана по разминированию о разрыве мины в Лачине
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о разрыве мины в Лачине.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство, 12 апреля на неразминированной территории в Лачинском районе произошел разрыв мины.
В результате инцидента, произошедшего в результате перехода на неразминированную территорию во время выпаса скота, пострадал мирный житель.
Отметим, что, как сообщалось ранее, сегодня в селе Сус Лачинского района на противопехотной мине подорвался 1 человек. Рамиль Азизов, 2001 года рождения, получил травму ноги. Он был доставлен в больницу сотрудниками полиции, несущими службу в этом районе.
По факту проводится расследование.
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