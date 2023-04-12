В Физулинский район планируется переселить около 22 тысяч бывших вынужденных переселенцев

До 2026 года в город Физули планируется переселить около 8 тысяч бывших вынужденных переселенцев, а всего в Физулинский район - около 22 тысяч.

Об этом сообщил Trend первый заместитель председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству, руководитель рабочей группы по вопросам градостроительства Намиг Гумметов, передает Day.Az.

Он отметил, что строительство первого жилого квартала, осуществляемого MİDA в Физули, идет быстрыми темпами.

"Также ускоренными темпами идет строительство школы на 960 мест при поддержке Узбекистана и Центра творческого развития детей имени Курмангазы при поддержке Казахстана. В ближайшее время в Физули планируется начать строительство городской больницы, центрального парка и детского сада. Параллельно в Физулинском районе в короткие сроки начнется строительство 3 сел - Пирахмедли, Дедели, Девлетъярлы. Всего до 2026 года планируется восстановить 10 сел", - сказал Н.Гумметов.

По его словам, первый жилой квартал, строящийся MİDA, состоит из 846 квартир.

"Надеемся, что в 2024 году в город Физули вернутся бывшие вынужденные переселенцы. В 846 квартир планируется переселить около 3 тысяч бывших вынужденных переселенцев. До 2026 года в город Физули планируется переселить около 8 тысяч бывших вынужденных переселенцев, а всего в Физулинский район - около 22 тысяч", - добавил представитель комитета.