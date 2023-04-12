https://news.day.az/society/1554866.html Тяжелое ДТП на дороге Баку-Газах - есть пострадавшие
Тяжелое ДТП на дороге Баку-Газах - есть пострадавшие
В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района. Автомобиль марки ВАЗ-2107 съехал с дороги, перевернулся и упал в канал.
Сообщается, что в результате ДТП несколько человек получили травмы.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре