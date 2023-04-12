Тяжелое ДТП на дороге Баку-Газах

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района. Автомобиль марки ВАЗ-2107 съехал с дороги, перевернулся и упал в канал.

Сообщается, что в результате ДТП несколько человек получили травмы.

По факту проводится расследование.