В Лачине проведен осмотр места подрыва мины

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия на территории освобожденного от оккупации села Сус Лачинского района, где в результате подрыва на мине получил ранения Рамиль Азизов, 2001 года рождения.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В настоящее время в прокуратуре Лачинского района продолжается расследование.

Также сообщается, что с момента прекращения боевых действий соглашением от 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня в результате взрыва мин, заложенных вооруженными силами Армении, погиб в общей сложности 51 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, 239 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.