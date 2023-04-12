В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 108 случаев заражения коронавирусом, 96 человек вылечились, 1 - скончался, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 830 531 случай заражения коронавирусной инфекцией, 819 851 человек вылечился, 10 199 - скончались, число активных больных составляет 481.

За последние сутки в стране проведены 1 548 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 572 070.