Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 147 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 89, вторую - 20, три и более - 34, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 957 780. Первую дозу вакцины получили 5 409 131, вторую - 4 880 251, три и более - 3 402 360, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 038 человек.