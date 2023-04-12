В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра вечером ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, 14 апреля в течение дня скорость юго-западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С сегодняшнего вечера и до второй половины 14 апреля, начиная с западных районов, ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, град, в горах снег. Западный ветер местами будет усиливаться. В реках может подняться уровень воды.