В Нахчыване затопило дом

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в результате дождя в подвале частного жилого дома на территории поселка Алиабад в Нахчыване произошло затопление.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с информацией на территорию немедленно были привлечены соответствующие силы МЧС НАР.

В результате принятых мер был обеспечен отвод воды из подвала дома.