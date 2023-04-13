https://news.day.az/society/1555041.html В Нахчыване затопило дом - ВИДЕО
В Нахчыване затопило дом - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в результате дождя в подвале частного жилого дома на территории поселка Алиабад в Нахчыване произошло затопление.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с информацией на территорию немедленно были привлечены соответствующие силы МЧС НАР.
В результате принятых мер был обеспечен отвод воды из подвала дома.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре