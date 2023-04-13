В Самухе задержан наркоторговец, пропагандировавший в соцсетях преступность - ФОТО
Сотрудники Самухского РОП в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя села Гадили Шарифа Арабова, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что во время личного досмотра у него было обнаружено и изъято большое количество метамфетамина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР. Решением Самухского районного суда в отношении Ш.Арабова была избрана мера пресечения в виде ареста.
Помимо этого, в ходе расследования также выяснилось, что задержанный делился в соцсетях видеороликами, пропагандирующими преступность.
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