В Самухе задержан наркоторговец, пропагандировавший в соцсетях преступность

Сотрудники Самухского РОП в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя села Гадили Шарифа Арабова, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что во время личного досмотра у него было обнаружено и изъято большое количество метамфетамина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР. Решением Самухского районного суда в отношении Ш.Арабова была избрана мера пресечения в виде ареста.

Помимо этого, в ходе расследования также выяснилось, что задержанный делился в соцсетях видеороликами, пропагандирующими преступность.