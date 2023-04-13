В связи со 100-летием Общенационального лидера Гейдара Алиева в Джабраиле был посажен фруктовый сад площадью 16 га

330-киловольтная узловая подстанция "Джебраил", строительство которой завершается в рамках Межстранового энергетического проекта Азербайджан-Турция-Европа, будет отличаться тем, что является крупнейшим энергообъектом, построенным "Азерэнержи" на освобожденных от оккупации территориях, а также является энергетическим объектом, который вносит особый вклад в окружающую среду, передает Day.Az.

Так, в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева вокруг энергоузла "Джебраил" была проведена масштабная акция по посадке деревьев. В разрушенном армянами Джебраиле было посажено 15 тысяч фиников и оливковых деревьев. Была построена специальная капельная система, прокачана артезианская скважина, построен бассейн на 200 кубометров воды и водонасосная станция.

Кампания по посадке деревьев, проводимая для сохранения верности традиции Общенационального лидера по озеленению, также напрямую связана с большим возвращением. Особо следует отметить, что большой фруктовый сад, 14 000 из которого состоит из финиковых пальм на площади 16 га, будет поделен поровну между сотрудниками, которые будут здесь работать.

Сообщается, что на энергоузле "Джебраил" будут работать 16 сотрудников, все они являются уроженцами Джебраила. В соответствии с политикой большого возвращения сотрудники будут проживать в административном здании подстанции, а также будут иметь фруктовый сад площадью один гектар каждый.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня "Азерэнержи" построила около 25 энергетических объектов в освобожденных районах и 170 местных жителей были обеспечены работой в своем районе в соответствии с политикой заселения.