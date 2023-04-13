Европейская Азербайджанская Школа провела мероприятие "Международный день"

7 апреля в Европейской Азербайджанской Школе было проведено мероприятие "Международный день", которое прошло в кампусе в Бадамдаре. На этом мероприятии было представлено культурное разнообразие разных народов и стран через яркие и красочные демонстрации.

Студенты, родители и учителя из начальной и средней школ собрались, чтобы отметить и оценить культурные традиции и особенности разных народов. Мероприятие направлено на укрепление межкультурного диалога и налаживание чувства общности среди многонационального студенческого сообщества школы.

Мероприятие началось с исполнения Национального гимна Азербайджанской Республики, а затем последовали выступления директора школы Франческо Банкини, руководителя начальной школы Камиллы Оруджовой и руководителя средней школы Линды Томпсон.

После этого ученики ЕАШ выступили с речами и демонстрациями, демонстрируя музыкальный фольклор со всего мира. Зрители были захвачены красочными и живыми выступлениями.

Посетители были приглашены исследовать различные уголки, представляющие разные страны мира. Каждый уголок отображал образцы материальной культуры, символы, объекты и аксессуары, уникальные для этой нации, демонстрируя ее античность и национализм. Презентаторы из каждой страны представляли интересные презентации, подчеркивая культурные и художественные примеры своей нации через танцы, песни, игры и кухню.

Специальный уголок, посвященный традиционным видам спорта разных наций, также привлек участие студентов. Ученики принимали участие в различных мероприятиях, связанных с различными видами спорта, что предоставило им интересный и увлекательный опыт.

"Международный художественный уголок" предоставил студентам возможность проявить свою креативность, создавая узоры и орнаменты, вдохновленные названиями, флагами и символами разных стран.

Мероприятие завершилось положительными отзывами от школьного сообщества, которые были в восторге от продуктивного и приятного дня, который подчеркнул важность культурного разнообразия и уважения.