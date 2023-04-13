В Агджабеди задержаны подозреваемые в обороте фальшивых денег

В Агджабединском районе полиция задержала подозреваемых в обороте фальшивых денег.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 9 апреля неизвестный оплатил покупку в киоске поддельной 50-манатной купюрой, о чем продавец сообщил в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского РОП, в кратчайшие сроки был выявлен уроженец Агдамского района, ранее судимый Сабухи Асланов, проживающий в поселке №588 Бардинского района.

Выяснилось, что данную купюру он получил от своего соседа Рахиба Зейналова. Сотрудники полиции выявили его во время изготовления фальшивых купюр в своей фотостудии на территории поселка. При осмотре данного объекта были обнаружены и изъяты пять фальшивых 100-манатных, 28 - 50-манатных, четыре - 20-манатных и пять - 10-манатных банкнот, а также компьютер и принтер, использовавшиеся для их изготовления. Указанные лица были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Решением суда им была избрана мера пресечения в виде ареста.