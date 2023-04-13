Фактическая погода в Азербайджане

Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, на территории страны местами прошли осадки, временами интенсивные.

В городе Нахчыван объем выпавших осадков составил до 29 мм (75 процентов месячной нормы осадков), в Ордубаде - 23 мм (57 процентов), в Шахбузе - 18 мм (30 процентов), в Шаруре - 15 мм (75 процентов), в Джульфе - 15 мм (44 процента месячной нормы осадков), в Садараке - 13 мм, Шахдаге - 7 мм, в Гахе, Загатале, Шеки, Балакене, Гедабее, Огузе, Нафталане, Агдаме, Габале, Гёйгёле, Тертере, Мингячевире, Евлахе, Бейлагане, Билясуваре, Астаре - 5 мм.

Скорость северо-западного ветра достигала в Кялвязе - 21 м/с, Шахдаге - 20 м/с, \Астаре - 18 м/с, в Лерике - 17 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 16 м/с.

Как отмечается, 12 апреля температура воздуха в Баку была выше климатической нормы на 6,7°. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 17-24° тепла, в Нахчыване - 17-22°, в горных районах - 17-24°, в низменных районах - 23-27° тепла.

Нестабильная, дождливая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до утра 14 апреля, 15-16 апреля ожидается умеренная погода. Днем 16 апреля в некоторых горных районах страны возможны осадки.