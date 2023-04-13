В Гобустане столкнулись два грузовика - есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС 112 поступила информация о ДТП на 56-м километре автомагистрали Баку - Газах, проходящей через поселок Гобустан Гарадагского района столицы, в результате которого гражданин оказался заблокированным в автомобиле.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по вызову на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.
Было установлено, что водитель грузовика Mercedes-Benz Atego не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ, а затем в металлическое ограждение.
Спасатели помогли застрявшему пассажиру, который получил различные телесные повреждения.
По данному факту ведется расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре