В Гобустане столкнулись два грузовика

На горячую линию МЧС 112 поступила информация о ДТП на 56-м километре автомагистрали Баку - Газах, проходящей через поселок Гобустан Гарадагского района столицы, в результате которого гражданин оказался заблокированным в автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по вызову на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что водитель грузовика Mercedes-Benz Atego не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ, а затем в металлическое ограждение.

Спасатели помогли застрявшему пассажиру, который получил различные телесные повреждения.

По данному факту ведется расследование.