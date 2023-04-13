В детском доме №3 в Баку проведен мониторинг

На основе распространенной в социальных сетях и средствах массовой информации видеоинформации о деятельности детского дома № 3, расположенного на территории Хатаинского района города Баку, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с группой экспертов, представляющих соответствующие государственные органы, провел внеочередной мониторинг в указанном учреждении в соответствии с пунктом 6.4 "Порядок государственного контроля за реализацией прав ребенка".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, в ходе мониторинга была изучена ситуация с обеспечением прав ребенка в учреждении, проведена общая оценка, составлен акт на основании заключения экспертной группы.

Данная информация будет представлена в соответствующее учреждение, говорится в сообщении госкомитета.

Отметим, что мониторинг был организован в соответствии с поручением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Напомним, что директор детдома Махбуба Гусейнова сегодня была освобождена от занимаемой должности.