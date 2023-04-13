https://news.day.az/society/1555198.html Вниманию желающих стать бакалаврами
Вниманию желающих стать бакалаврами
В Азербайджане в классификацию специальностей на уровне бакалавриата включены три специальности.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее постановление.
В постановление Кабинета министров Азербайджана от 11 февраля 2019 года №45 "Классификация специальностей (программ) высшего образования по уровню бакалавриата (основное (базовое) высшее медицинское образование)" добавлены специальности "050811 Общая физическая подготовка", "050812 Массово-оздоровительный спорт", "050813 Адаптивная физическая культура".
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