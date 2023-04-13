https://news.day.az/society/1555206.html Внесены новшества во вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру
Внесены новшества во вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру
Вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам будут организованы по новой модели.
Об этом сообщает Государственный экзаменационный центр Азербайджана, передает Day.Az.
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