Внесены новшества во вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру
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Вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам будут организованы по новой модели.

Об этом сообщает Государственный экзаменационный центр Азербайджана, передает Day.Az.

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