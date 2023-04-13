Смертельное ДТП в Азербайджане

В результате ДТП в Джалилабаде погиб один человек, двое ранены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП погиб житель села Байханлы района Паша Эюб оглу Шарифов 1994 года рождения.

Его односельчанин Мазахир Вагиф оглу Садыгов 1991 года рождения и житель села Сарханлы Фархад Умудали оглу Насиров 1961 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что ДТП произошло в районе села Гюльмамедли Джалилабадского района. Столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ 2107" и грузовой автомобиль "ГАЗ 2705".

Как сообщил АПА генеральный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Мохаммед Рзаев, по данному факту проводится расследование в следственном отделе Джалилабадского районного отдела полиции.