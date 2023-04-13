Количество онлайн-заявок на подключение к энергосети возросло в разы

В первом квартале текущего года количество абонентов из категории "не население", подавших онлайн-заявки на подключение к сети энергоснабжения в Азербайджане, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азеришыг".

Согласно информации, в марте удельный вес электронных заявок в данной категории достиг 53,6 процента.

Электронная система подачи заявок используется с 2019 года. Одна из ее основных целей - управление заявками на единой платформе, повышение оперативности и эффективности, а также обеспечение прозрачности. Поскольку данная система интегрирована с Государственной службой по вопросам недвижимости, Государственной налоговой службой, министерством юстиции, МВД и другими учреждениями, предпринимателям не нужно подавать пакет документов, связанных с подключением к электроэнергии.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила эту электронную систему подачи заявок как инновационный проект. В результате совершенствования законодательства в данной сфере количество процедур подключения к электросетям сокращено с 7 до 2, а сроки - с 41 до 20 дней.