На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;
3. Круг "20 января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
8. Проспект Бабека, в сторону центра;
9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
10. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга).
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