https://news.day.az/society/1555359.html Поножовщина на Абшероне
Поножовщина на Абшероне
В Абшеронском районе произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Масазыр.
Так, Мамедли Джавад Расим оглу нанес ножевые ранения Велиеву Мураду Джошгун оглу на почве личного конфликта.
По факту в Следственном управлении Абшеронского РУП возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК АР.
Джавад Мамедли задержан в качестве подозреваемого. Расследование продолжается.
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