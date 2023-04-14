Поножовщина на Абшероне
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Абшеронском районе произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Масазыр.

Так, Мамедли Джавад Расим оглу нанес ножевые ранения Велиеву Мураду Джошгун оглу на почве личного конфликта.

По факту в Следственном управлении Абшеронского РУП возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК АР.

Джавад Мамедли задержан в качестве подозреваемого. Расследование продолжается.